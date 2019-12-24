Глава Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис утверждает, что строительство нового терминала является одним из этапов реконструкции аэропорта.
"Уже сейчас Вильнюсский аэропорт достиг предела мощностей, и каждый год мы обслуживаем все больше пассажиров, поэтому расширение необходимо и очень важно. Новый терминал расширит операционные и технологические возможности аэропорта", – отметил в пресс-релизе Д. Яюплис.
Подрядчика планируется назначить до середины 2020 года, а построить терминал – до второй половины 2022 года, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.
Lietuvos oro uostai утверждает, что после строительства терминала площадью 14,4 тыс. кв метров, общая площадь пассажирских терминалов вырастет почти на треть, а пропускная способность в два раза – с 1,2 тыс. до 2,4 тыс. пассажиров в час.
Как говорится в сообщении, точная сумма инвестиций выяснится, когда конкурс состоится.
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