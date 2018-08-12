После того как кредиторы компании VIPC Vilnius, которая управляла Дворцом профсоюзов не согласились с тем, чтобы мэрия выкупила дворец за 6 млн. евро, Вильнюсская мэрия обратится в суд, чтобы он установил сумму выкупа.
Profsąjungų rūmai
© Vilniaus miesto savivaldybė

"После того как кредиторы VIPC Vilnius не согласились взять за дворец профсоюзов 6 млн. евро, работа не остановится (…). Цену установит суд", - сказал BNS директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.

Администратор банкротства VIPC Vilnius Стасис Пошкус на этой неделе выслал мэрии документ, в котором опротестовал решение мэрии выкупить дворец за 6 млн. евро (горсовет одобрил такую установленную оценщиками недвижимости сумму в июле).

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Пошкус объявлял аукцион, на котором предлагалось выкупить дворец за 11,5 млн. евро.

По словам представителей мэрии, по закону, если владелец не согласен с суммой, которую установило государство за выкуп имущества, мэрия должна обращаться в суд. Было решено перенять это имущество для общественных нужд.

Мэрия намерена снести Дворец профсоюзов в конце этого или в начале 2019 года.

Вильнюсская мэрия и Минкульт планируют построить на этом месте концертный зал.

Надеются, что его строительство начнется в 2020 году. Минкульт ищет, кто проведет исследование и ответит на вопрос, нужен ли Вильнюсу концертный зал и какого размера он должен быть, какие функции выполнять, сколько должно стоить его строительство.

Компания VIPC Vilnius купила Дворец профсоюзов у Hermis Capital в 2004 году. Нынешнее здание Дворца профсоюзов было построено на горе в 1964 году.

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