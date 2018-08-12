"После того как кредиторы VIPC Vilnius не согласились взять за дворец профсоюзов 6 млн. евро, работа не остановится (…). Цену установит суд", - сказал BNS директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.
Администратор банкротства VIPC Vilnius Стасис Пошкус на этой неделе выслал мэрии документ, в котором опротестовал решение мэрии выкупить дворец за 6 млн. евро (горсовет одобрил такую установленную оценщиками недвижимости сумму в июле).
Пошкус объявлял аукцион, на котором предлагалось выкупить дворец за 11,5 млн. евро.
По словам представителей мэрии, по закону, если владелец не согласен с суммой, которую установило государство за выкуп имущества, мэрия должна обращаться в суд. Было решено перенять это имущество для общественных нужд.
Мэрия намерена снести Дворец профсоюзов в конце этого или в начале 2019 года.
Вильнюсская мэрия и Минкульт планируют построить на этом месте концертный зал.
Надеются, что его строительство начнется в 2020 году. Минкульт ищет, кто проведет исследование и ответит на вопрос, нужен ли Вильнюсу концертный зал и какого размера он должен быть, какие функции выполнять, сколько должно стоить его строительство.
Компания VIPC Vilnius купила Дворец профсоюзов у Hermis Capital в 2004 году. Нынешнее здание Дворца профсоюзов было построено на горе в 1964 году.
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