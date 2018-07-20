"Здание, находящееся в уникальном месте, стало своеобразной легендой столицы. Сейчас оно ищет арендаторов. Приглашаем всех заинтересованных и у кого есть интересные идеи подавать заявки. Интересно, что очень важно в данном случае качество - культурная программа, разнообразие мероприятий, деятельность на протяжении всего дня. Именно это составит 60% оценки, а цена - всего 40%", - сказал глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис.
Победителю разрешат изменить внутренний интерьер помещения, отремонтировать его, оборудовать уличное кафе, договор об аренде будет подписан на 5 лет с возможностью продления на 3 года. В условиях конкурса есть конкретные виды деятельности: культура, общепит, торговля, развлечение, искусство. Участники конкурса сами должны решить, будет ли это одна или несколько видов деятельности - это должны подробно изложить в заявке.
Постройка площадью 218 кв. м долгое время не использовалась, а сейчас ее обновляют, оборудуют инженерные коммуникации: электричество. Эти работы завершат в августе. До октябре должны проложить газопровод, водопровод и канализационную систему. После обновления здание можно будет использовать круглый год.
В конкурсе могут принимать участие как физические, так и юридические лица.
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