Вильнюсская мэрия получила больше 260 архитектурных предложений для Концертного зала

"Этот амбициозный и грандиозный проект пользуется большим интересом со стороны архитекторов. В феврале, когда мы объявили конкурс на архитектурную идею, мы призывали профессионалов проектировать больше чем здание – мы надеемся, что это станет новым символом Вильнюса, в котором будут проходить грандиозные культурные мероприятия мирового значения, это пространство станет очагом европейской культуры", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.
Сообщается, что предложения поступили из США, Южной Африки, Китая, Индии, Испании, Ливии, Украины и других стран. Это первый подобный конкурс в странах Балтии, который проводят вместе с Международным союзом архитекторов.
Все конкурсные работы осенью планируют экспонировать в столичном T-Parkas, осенью станет известен и победитель конкурса.
После этого подготовят технический проект Концертного зала и объявят конкурс на покупку услуг подрядчика. Построенное 56 лет назад здание Дворца профсоюзов снесут, а ценные витражи, находящиеся в здании, передадут Национальному музею искусства.
Мэрия приведет в порядок пространство рядом с будущим Концертным залом, а также территорию лютеранских садов – комплекс старого лютеранского кладбища. Общая стоимость проекта с помощью ЕС составит 14 млн. евро.
Строительство Национального концертного зала начнется в 2021 году. Планируется, что оно будет построено в 2023 году, к 700-летию Вильнюса.
Согласно условиям конкурса, в новом здании будет большой зал на 1700 мест и малый зал на 500 мест, будут помещения для баров, просторный вестибюль с видом на панораму города и помещения для разной культурной деятельности.
Общий бюджет услуг по проектированию и строительству здания составит 52 млн. евро.
Конкурс проводится при сотрудничестве с Международным союзом архитекторов, Литовским союзом архитекторов и Минкультом Литвы.
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