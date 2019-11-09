"Работы начнутся незамедлительно, со следующей недели. Приведут в порядок соседнюю территорию, будет вестись подготовка к оборудованию временной дороги", – писал в фейсбуке Подярскис.

По его словам, мэрия просит у жителей города на ближайшие 18 месяцев вооружиться терпением, поскольку ждут ограничения на этой оживленной артерии, через которую ежедневно проезжают 65 000 автомобилей.

"Сначала будет хуже – например, из-за работ будет осложнено движение, появятся заторы, ведь через этот перекресток ежедневно проезжает 65 000 транспортных средств. Но потом будет лучше – велосипедистам, пешеходам, пассажирам общественного транспорта, водителям", – сказал он.

Подписание этого договора через суд пыталась остановить компания Panevėžio keliai, однако Вильнюсский окружной суд в августе отклонил просьбу о применении временных защитных мер. Panevėžio keliai хотела, чтобы остановили процедуру закупки и муниципалитету запретили подписывать договор.

Предложение Panevėžio keliai было отклонено из-за несоответствия требованиям. Компания информировала BNS, что предлагала выполнить работы за 30,77 млн. евро в течение 16 месяцев.

Сообщалось, что 800-метровый участок ул. Жирню и Минского шоссе окажется в тоннеле, а над тоннелем будет размещен регулируемый перекресток ул. Лепкальнё. Там появится 23-метровый виадук, обновленные пешеходные и велодорожки, освещение, остановки общественного транспорта, опорные стенки и др.

Больше 8 млн. евро на этот проект выделит муниципалитет, еще 22 млн. – правительство.