Вильнюсская компания оштрафована на 17,4 тыс евро за нелегальное трудоустройство украинцев

По данным инспекции, 20 украинцев были якобы трудоустроены в польских компаниях и отправлены в командировку в Литву для различных строительных работ.
С начала этого года Госинспекция по труду при сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами проясняли ситуацию.
"Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", – отметила инспекция.
Начатое расследование фальсификации данных и мошенничества.
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