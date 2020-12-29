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Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины.
Вильнюсская компания оштрафована на 17,4 тыс евро за нелегальное трудоустройство украинцев
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным инспекции, 20 украинцев были якобы трудоустроены в польских компаниях и отправлены в командировку в Литву для различных строительных работ.

С начала этого года Госинспекция по труду при сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами проясняли ситуацию.

"Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", – отметила инспекция.

Начатое расследование фальсификации данных и мошенничества.

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