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Вильнюсская когенерационная станция, строительство которой завершил государственный энергохолдинг Ignitis grupe, получила разрешение на запуск. На этой станции будут сжигаться неопасные коммунальные отходы и биотопливо.
Vilniaus kogeneracinė jėgainė
Vilniaus kogeneracinė jėgainė
© DELFI / Andrius Ufartas

Агентство охраны окружающей среды во вторник выдало компании- оператору станции Vilniaus kogeneracine jegaine разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнений ( разрешение TIPK). Это означает, что станция отвечает природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза.

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Совокупная тепловая мощность котлов на биотопливе станции составляет 175 мегаватт, котлов на отходах – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт.

Станция планирует перерабатывать до 160 тонн отходов в год.

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