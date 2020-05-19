Агентство охраны окружающей среды во вторник выдало компании- оператору станции Vilniaus kogeneracine jegaine разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнений ( разрешение TIPK). Это означает, что станция отвечает природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза.

Совокупная тепловая мощность котлов на биотопливе станции составляет 175 мегаватт, котлов на отходах – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт.

Станция планирует перерабатывать до 160 тонн отходов в год.