Вильнюсская когенерационная электростанция начнет производить тепло в ноябре

В конце августа электростанция начала испытания и выиграла объявленный аукцион на поставку тепла.

Вильнюсская когенерационная электростанция (ВЭК) предложила на аукционе самую низкую цену - 2,18 центов за киловатт-час. Планируется, что в ноябре она произведет около 23 гигаватт-час тепла.

После запуска электростанция будет обладать общей мощностью в 100 мегаватт, а ее тепловая мощность - около 240 мегаватт. Электростанция в год сможет произвести около 40% тепла для Вильнюса, его хватит на обеспечение теплом около 230 тыс. домашних хозяйств.

После запуска генерирующая мощность электростанции составит100 мегаватт, а ее тепловая мощность - около 240 мегаватт. Электростанция в год сможет произвести около 40% тепла для Вильнюса, его будет хватать на удовлетворение потребностей примерно 230 тыс. домохозяйств.

Совокупная тепловая мощность оборудования по сжиганию биотоплива станции составляет 175 мегаватт, сжигания отходов – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт.

Проект Ignitis grupe финансируется на средства ЕС (до 140 млн евро), кредита Европейского инвестиционного банка (до 190 млн евро) и на собственные средства группы.