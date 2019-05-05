Андрюс по образованию юрист. Сейчас его основное занятие - работа на ферме. В течение некоторого времени он искал чем заняться и узнал о разведении сверчков.

"Сначала я работал с недвижимостью, строительством, потом решил в корне изменить деятельность, и тут мне в руки попался сверчок. Племянница держит паука, она попросила меня привезти сверчков, поскольку сама она живет не в Вильнюсе, а в столице один мужчина их продавал. Мне они понравились, я стал читать о них в интернете, нашел информацию, что в мире, особенно в США, о них говорят как о пище будущего и о бизнесе", – сказал предприниматель.

Статьи по теме: Под Вильнюсом открывается сверчковая ферма

Так он купил сверчков, стал их разводить, а потом решил и отведать. В январе в Буйвиджяй (Вильнюсский район) в здании площадью 800 кв. м он открыл ферму по разведению сверчков, в которую инвестировал чуть больше 150 000 евро.

Компания производит муку из сверчков. Сейчас большая часть продукции экспортируется, однако Андрюс заметил, что продукцией интересуются и литовские рестораны.

Он выращивает домовых сверчков. Андрюс привез 50 000 их яиц из Финляндии. "Сушеные сверчки своим вкусом напоминают орехи, семечки, – рассказал он.

"Когда я говорю, что выращиваю сверчков, реакция бывает разной: что? Дурак, но от тебя всего можно ожидать... Потом задают еще один вопрос: а когда можно попробовать?" – сказал предприниматель.

Несмотря на то, что в Литве к идее употребления насекомых в пищу относятся с подозрением, собеседник надеется утвердиться и на местном рынке.

Из сверчков готовят не только муку. Из них также готовят всевозможные закуски со специями, напоминающие чипсы или жареный хлеб.

В Литве эти закуски пока не прижились. Андрюс в Литве поставляет сверчков компании, изготавливающей энергетические батончики для спортсменов, которые продают во Франции.

"Батончик, меньше стандартной шоколадки, стоит около 2,5 евро, пачка чипсов – около 5 евро. Килограмм мороженных сверчков – 20 евро, а килограмм муки 50 евро. Это пока продукция не для массового использования", – сказал Андрюс.

В Финляндию муку из сверчков добавляют в хлеб.

"Прожить и заработать можно даже за счет фермы площадью 20 кв. м. Не нужны никакие наемные работники, если есть свое помещение, в месяц доходы составляют около нескольких тысяч, из них 500 евро - на расходы: отопление, корм, воду. Килограмм корма стоит 1 евро, с доставкой из Финляндии – около 2 евро", – сказал Андрюс.

Он привел в пример ферму в Беларуси. Небольшая ферма на нескольких сотнях квадратных метров, которую обслуживают 2-3 человека, получает прибыль 80 000 долларов в год. "Такого количества людей достаточно для обслуживания фермы. Они не занимаются производством, продают во Францию замороженных насекомых. То же самое можно делать в Литве, только литовцам вывезти насекомых легче, не нужно платить таможенные пошлины", – рассказал о бизнесе Андрюс.