Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе были в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС "Circle K" остановился рост цен на горючее, наблюдавшийся предыдущие четыре недели. Соответственно литр бензина 95-й марки и литр дизельного топлива стоили 15 марта 1,234 евро.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,5% - до 1,115 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,085 евро за литр.
В Таллине на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки и дизельное горючее подорожали на этой неделе на 2,3% и стоили соответственно 1,309 и 1,329 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе была стабильна и составила 0,629 евро за литр в Таллине, 0,599 евро за литр в Риге и 0,509 евро за литр в Вильнюсе.
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