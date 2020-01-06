С 1 декабря 2019 года в части города изменился поставщик услуги. Вместо компании VSA Vilnius мусор в центральной части стала вывозить компания Ekonovus, которая на данный момент является крупнейшим поставщиком этой услуги в столице и обслуживает 3 из 5 зон. Правда, эти перемены не остались не замечены жителями.
В середине декабря жители стали жаловаться на то, что мусор не вывозили почти три недели, жалобы появились и на сайте tvarkauvilniu.lt. Жители фотографировали горы мусора и говорили, что это происходит, несмотря на то, что за услугу они уже заплатили.
Тогда представители Ekonovus уверяли, что причина этого - безответственность прежнего поставщика услуги. Однако жители уверяют, что и в январе ситуация не изменилась.
По словам жителя Григишкес Довидаса, на ул. Швесос мусор в последний раз увезли 30 декабря 2019 года. Тогда же появились и другие контейнеры, вместо 6 поставили 1.
"В других местах Григишкес давно открыты новые контейнеры, но ситуация такая же", – писал он.
В редакцию приходят жалобы и жителей других районов.
Жители сообщают, что не вывозят мусор на проспекте Саванорю и в Жирмунай.
DELFI снова обратился к представителю Ekonovus Юозасу Жалялису, он высказал сожаления в связи со сложившейся ситуацией, но сказал, что мусор вывозят в соответствии с установленным порядком.
Он также заметил, что нередко работники компании сталкиваются с разными ситуациями, которые осложняют их работу - например, проезд к контейнерам бывает заставлен автомобилями.
Представитель Вильнюсской мэрии Витаутас Будрейка сказал, что в случае необходимости компания VASA может просить поставщика услуги вывозить мусор чаще, но заметил, что в большинстве случаев проблема - не плохой график, а несвоевременный вывоз отходов.
"После появления новых площадок по сбору мусора, мы следим за ситуацией. С учетом полученных данных, корректируем и порядок вывоза отходов", – сказал Будрейка.
Муниципалитет уже применил финансовые санкции в отношении поставщиков услуги Ekonovus и VSA Vilnius - первому назначен штраф почти 31 000 евро, второму больше 75 000 евро. Нарушения за декабрь еще подсчитывают.
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