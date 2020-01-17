Вильнюсцы обеспокоены: уникальный район хотят превратить в "муравейник"

Жверинас находится на правом берегу Нерис. Это один из самых старых районов города. В свое время в этом месте был сосновый бор, который до середины XIX в. принадлежал Радзивиллам. Это были их охотничьи угодья. Там держали зубров, лосей, косуль, лисиц и других животных. Отсюда и название района, которое означает "Зверинец".

В конце XIX–начале XX вв. этот район развивался как курортная зона с лечебницами, купальнями и банями. Туда ездили на конке. После Первой мировой войны там стали мостить улицы, провели водопровод, канализацию, электричество. Через Жверинас со стороны парка Вингис проходила узкоколейная железная дорога.

Сегодня Жверинас ценят не только за его историю, но и потому, что он расположен в уникальном месте: в окружении природы. Границы района проходят по берегам реки Нерис, которая отделяет его от парка Вингис, вдоль Каролинишкского ландшафтного заповедника и на севере - вдоль Шешкинских холмов.

Часть района охраняется как объект культурного наследия. Несмотря на это, строительство здесь разрешено.

Сейчас осуществляют проект на ул. Парибё, которая входит в подзону объекта культурного наследия – визуальной охраны Старого города. В таких местах ограничена высота застройки.

Жители северной части Жверинаса, узнав о новом проекте компании ЗАО Rewo Paribio 12, ознакомившись с ним, обеспокоились. Многоквартирные дома планируют строить на месте нынешних складов. Один из членов местной общины Вайдас Янонис рассказал DELFI, что у жителей есть немало замечаний. Во-первых, комплекс возможно не сочетается с уникальным ландшафтом района.

"Жители не против строительства. Наоборот – все рады, что территорию приводят в порядок, появляются красивые скверы", – сказал собеседник.

Жители обеспокоены и высотностью планируемых зданий - это 7-этажки. В них будет 330 квартир. Высота построек 29,7 м. Жители просили уменьшить количество этажей, но их замечания проигнорировали.

"Большая часть домов в районе - 3–4-этажки, на ул. Парибё стоит ряд двухэтажных коттеджей, на ул. Миглос - частные дома, рядом есть многоквартирные дома по 4–6 этажей", – сказал Янонис.

Жители также считают, что инфраструктура района не приспособлена для такого количества новых жителей.

"Что будет в районе, ведь в проекте значится подземная стоянка на 230 автомобилей, а новых жителей будет 1000? Где они будут держать свои 500 автомобилей? На этот вопрос не отвечают ни строители, ни архитектор, ни представители мэрии. <...> Из-за размера проекта возникает ряд проблем: люди, транспорт, места для парковки, детские сады, школы и т.д.", – сказал Янонис, заметив, что жители обращались не только в муниципалитет, в компанию, к мэру, но и в Палату архитекторов Литвы с просьбой оценить проект "Парибё 12" на предмет его соответствия законам.

DELFI связался с ЗАО Rewo. Директор компании Эдвинас Малевскис считает, что обвинения жителей незаслуженные. Он сказал, что после общения с представителями общины, проект был несколько изменен.

"Планировали 7-этажные дома с жилыми мансардами, а сейчас остановились на 7 этажах плюс технический этаж для лифта (там жилых помещений не будет), значит высотность снижена. В южной части участка будет 3-этажный дом, а предлагали 6-этажный с мансардой", – сказал директор.

Однако количество квартир было увеличено до 330. Малевскис утверждает, что компания выполняет требования всех законодательных актов.

Вильнюсский муниципалитет отметил, что проект "Парибё 12" еще не утвержден. После встречи с представителями общины и компании 14 января архитектор Миндаугас Пакальнис сказал DELFI, что состоялась конструктивная и полезная дискуссия - жители высказали ценные и важные замечания, которые должен учесть как муниципалитет, так и компания.

Он напомнил, что эта дискуссия напомнила о большой беде города - до сих пор не принят общий план города.