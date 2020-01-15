С февраля жителям Вильнюса, которые сдают квартиры через платформу Airbnb, не нужно будет самим собирать и переводить городу туристический сбор – все это можно будет делать через платформу резервации жилья Airbnb.
© Shutterstock

Между тем, при заказе ночевки через сайт booking.com, сбор по-прежнему будут собирать арендодатели жилья, пока эту систему менять не планируется.

Вильнюсская мэрия подписала договор с Airbnb. Согласно договору, эта компания автоматические будет собирать туристический сбор в Вильнюсе и переводить эти средства городу, сообщило самоуправление.

Статьи по теме:
Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день
В Вильнюсе введут налог "на подушку"  (24)

"Новый договор позволит Вильнюсу более эффективно собирать туристический сбор и быстрее получать более точную статистику гостиничного сектора. (...) Сотрудничество поможет обеспечить более слаженное и эффективное развитие туризма в городе", – отметила в пресс-релизе директор агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене.

Такой договор с Airbnb Вильнюс подписал первым из городов Балтийских стран.

До сих пор путешественники, заказавшие жилье через Airbnb в Вильнюсе, оплачивали через сайт только стоимость аренды, а туристический сбор платили по прибытии в город. С 1 февраля обе оплаты можно будет сделать одним денежным переводом.

Туристический сбор в 1 евро в Вильнюсе введен с июля 2018 года. В прошлом году его было собрано на сумму в 1,878 млн евро, из них 98 тыс. евро – от частных владельцев квартир.

Статьи по теме:

Запущена система декларации туристического сбора в Вильнюсе (1)

Представители вильнюсских гостиниц и поставщики...

Вильнюс введет туристический сбор через платформу Airbnb

С февраля жителям Вильнюса, которые сдают квартиры...

В Эстонии спрашивают, за что Литва выставляет счет на миллионы (8)

"Выставление Литвой счетов постоянно витает в...

Аэропорты столиц Балтийских стран в 2019 году фиксировали рекордные показатели пассажиропотоков (5)

Столичные аэропорты Балтийских стран в 2019 году...

В Литве цена на электроэнергию в декабре была самой низкой в странах Балтии (3)

В декабре цена на электроэнергию снизилась во всех...

„Akropolis Vingis“ vizija Geležinio Vilko g. 2

Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города (7)

У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...

TOP новостей

Осужден эмигрант, который отказался служить в Литовской армии: все равно не пойду, у меня есть хорошая работа (246)

24-летний Марюс Х. из Кедайняй даже после того как его...

„Akropolis Vingis“ vizija Geležinio Vilko g. 2

Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города (7)

У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...

Инспекторы пытались попасть на территорию Grigeo и столкнулись с неожиданным препятствием (1)

После информации о том, что компания Grigeo Klaipėda...

Ландсбергис: АЭС в Островце - кремлевский проект с целью наказать Литву за независимость (3)

В парламенте Литвы был представлен меморандум,...

Новые радары в Каунасе за неделю зафиксировали почти 1000 нарушителей (8)

Представители Каунасской дорожной полиции надеются,...