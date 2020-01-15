Между тем, при заказе ночевки через сайт booking.com, сбор по-прежнему будут собирать арендодатели жилья, пока эту систему менять не планируется.
Вильнюсская мэрия подписала договор с Airbnb. Согласно договору, эта компания автоматические будет собирать туристический сбор в Вильнюсе и переводить эти средства городу, сообщило самоуправление.
"Новый договор позволит Вильнюсу более эффективно собирать туристический сбор и быстрее получать более точную статистику гостиничного сектора. (...) Сотрудничество поможет обеспечить более слаженное и эффективное развитие туризма в городе", – отметила в пресс-релизе директор агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене.
Такой договор с Airbnb Вильнюс подписал первым из городов Балтийских стран.
До сих пор путешественники, заказавшие жилье через Airbnb в Вильнюсе, оплачивали через сайт только стоимость аренды, а туристический сбор платили по прибытии в город. С 1 февраля обе оплаты можно будет сделать одним денежным переводом.
Туристический сбор в 1 евро в Вильнюсе введен с июля 2018 года. В прошлом году его было собрано на сумму в 1,878 млн евро, из них 98 тыс. евро – от частных владельцев квартир.
Вильнюс введет туристический сбор через платформу Airbnb
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