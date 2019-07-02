Вильнюс награжден за лучшую стратегию по привлечению инвестиций

"За прошедший год Вильнюс смог обратить на себя внимание, о чем свидетельствуют значительные оценки, а также растущее внимание инвесторов и развитие компаний и специалистов. Достигнуть таких результатов было бы невозможно без целенаправленной работы различных учреждений, а также сильных сторон Вильнюса - привлекательной среды для бизнеса, особенно в области технологий, ориентации на международное сотрудничество, привлечения специалистов", - говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"Эта оценка очень важна для нас, потому что она отличает Вильнюс от других городов в странах Центральной и Восточной Европы и помогает привлечь еще больше иностранных инвесторов. Кроме того, это показатель того, что наша бизнес-стратегия оправдывает выбранное направление", - говорит Инга Романовскене, директор Go Vilnius.
По ее словам, в стратегии по привлечению иностранных инвестиций стоит сосредоточиться на основных секторах, которые привлекают внимание инвесторов в Вильнюсе. Это финансовые технологии, информационные технологии (например, разработка игр, кибербезопасность), биотехнологии, лазерные секторы. "Инвесторы ценят, что Вильнюс отличается стратегической и целенаправленной работой различных учреждений, прогрессивной нормативно-правовой базой и активным бизнес-сообществом".
По словам И. Романовскене, одной из основных проблем для Вильнюса была интеграция иностранных талантов, что стало главным приоритетом стратегии привлечения инвестиций в 2018 году. Такие инструменты, "Relocation Guide" и регулярные семинары "Welcome to Vilnius" были созданы для содействия приезду иностранцев в столицу Литвы. Иностранные компании ценят такую помощь, как и то, что Go Vilnius уделяет большое внимание постоянному общению с инвесторами, консультирует, оценивает текущую ситуацию, помогает решать проблемы и объясняет, что можно улучшить.
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