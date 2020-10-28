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В начале сентября в социальных сетях Вильнюсский муниципалитет представил протокол обновления городского транспорта, вызвавший немало эмоций и дискуссий. В постановлении сказано, что в большинстве районов демонтируют троллейбусную сеть. Предприятие самоуправления "Услуги сообщения" в ближайший месяц объявит результаты исследования, после чего и выяснится судьба столичных троллейбусов, пишет Made in Vilnius.
Nauji Vilniaus troleibusai // „Made in Vilnius“ nuotr.
Nauji Vilniaus troleibusai // „Made in Vilnius“ nuotr.

"На данный момент муниципалитет проводит исследование в сфере возможности обновления городского транспорта. Его цель - проанализировать обоснованные данными решения, технологии и наилучшие практики других стран для дальнейшего обновления и экологизации городского транспорта. А также оценить потребности в реформировании имеющейся инфраструктуры и разработки новой, чтобы качество поездок улучшалось, чтобы транспорт меньше загрязнял окружающую среду", – сказала представитель "Услуг сообщения" Мигле Белините.

Вильнюс может остаться без привычного транспортного средства - троллейбусов
© Facebook

Компания также уверяет, что только после исследования можно будет говорить о переменах, которые ждут город. Хотя в протоколе сказано, что компания еще в сентябре должна была представить мэру Ремигиюсу Шимашюсу информацию об этапах и районах, с которых начнется демонтаж контактной сети, пока конкретного сценария по обновлению городского транспорта нет.

"Исследование охватит несколько сценариев, из них выберут один – выяснят сколько и каких транспортных средств нужно", – прибавила Белините.

Решение об обновлении городского транспорта будет принято на основе исследования, плана гармоничной мобильности и национальных и европейских требований о снижении уровня загрязнения. Параллельно выяснится и дальнейшая судьба троллейбусов.

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