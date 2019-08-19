"Осень - это то время, когда люди начинают планировать свои поездки на праздничный период, поэтому мы хотим представить Вильнюс как место для рождественских каникул. Мы стремимся выбрать интернет-портал, который поможет эффективно ознакомить аудиторию Германии с этим известием", - сказала Инга Романовскене, генеральный директор Go Vilnius.
Она подчёркивает, что Германия является одним из целевых рынков для въездного туризма в Вильнюс.
Go Vilnius объявил конкурс на подбор агентства по проведению рекламной и маркетинговой кампании на немецком рынке. Кампания, бюджет которой около 30 000 евро, продлится два месяца
По данным Департамента статистики, в течение 2018 года в Вильнюс прибыло почти 102 тыс. немецких туристов, на 38% больше, чем в 2017-м.
В прошлом году в Вильнюс немногим больше приехало туристов только из Беларуси.
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