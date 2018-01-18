"Наша цель - не наказывать, мы хотим пробудить в людях сознательность, выяснить настоящее число клиентов и улучшить качество обслуживания", – сказала представитель компании Раймонда Страздаускайте.
Жителей Вильнюса также призывают сообщать о соседях или друзьях, которые незаконно подключились к центральному водопроводу и канализации или побудить их легализировать подключение. По словам Страздаускайте, за такие сообщения клиентам никакие вознаграждения не полагаются.
Компания утверждает, что на данный момент она подает через сеть больше воды, чем декларируют пользователи, поэтому есть подозрения, что часть воды воруют люди, которые нелегально подключились к водопроводу. В прошлом году компания получила около 20 сообщений о возможно нелегальном подключении к водопроводу. Половина из них подтвердилась.
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