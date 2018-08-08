По словам не связанных между собой, однако, знакомых с переговорами, источников, компании подписывали протокол намерений, но переговоры остановились более месяца назад.
Компании обсуждали продажу клайпедского и шяуляйского ТЦ, между тем, о вильнюсском ТЦ переговоры не велись.
Источники называют различные причины прекращения переговоров, однако все они считают, что сделка точно состоится.
Глава департамента коммуникации компании Akropolis Group, входящей в группу Vilniaus prekyba Доминикас Мертинас утверждает, что компания предоставляет информацию только о состоявшихся сделках.
NEPI Rockcastle не ответили на просьбу BNS прокомментировать ситуацию.
Эксперты, у которых BNS брало интервью ранее, отмечали, что подобные объекты являются самыми желанными на рынке, особенно среди крупных международных инвесторов.
В данный момент ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй принадлежат голландской компанииAkropolis Real Estate, контролируемой самым богатым предпринимателем Литвы Нериюсом Нумавичюсом.
В июне, находящийся неподалеку с вильнюским Akropolis, ТЦ Ozas за 124,6 млн евро купила у германской компании ECE Projektmanagement компания недвижимости из ЮАР NEPI Rockcastle.
Vilniaus prekyba вела переговоры о продаже ТЦ Akropolis
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