"Основное изменение в том, что дочерние компании Vilniaus prekybа начинают новый процесс активного расширения (...) В Вильнюсе есть место для еще одного Akropolis. Maximа и Euroapothecа также могут органично расти в Латвии и Эстонии. На других зарубежных рынках - в Польше и Болгарии - мы не настолько сильны, там мы видим возможность закрепления через покупки", - сказал он. Чатраускас подтвердил, то ни сейчас, ни в ближайшее время у него нет планов в связи с продажей сети Eurovaistinė. По словам Чатраускаса, руководство Euroapotheca видит возможность расширения не в Литве, в основном в других странах Балтии, Центральной Европы, Северных странах. На тех рынках немного возможностей органичного роста, но есть привлекательные объекты, которые можно приобрести. Maxima ищет возможности покупок за пределами Литвы.











