Viking Line пожертвует 50 000 евро с целью защиты Балтийского моря целевому учреждению ”За чистоту Балтийского моря” и расположенному в Твярминне центру исследования морской биологии Хельсинского университета, сообщает компания.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Сумма пожертвования будет собрана с продажи пластиковых пакетов в судовых магазинах. Производимые в Финляндии в Мерикарвиа пластиковые пакеты частично производятся из вторичного пластика, часть из которого в свою очередь это собранные на кораблях пластиковые отходы. В сырье для изготовления пластиковых пакетов добавляется Poly-Bi, который обеспечивает разложение пластиковых пакетов при попадании их в природу. Начавшийся в 2014 году проект является одним из действий Viking Line по охране окружающей среды с целью уменьшения возникновения пластикового мусора на кораблях.

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Проходившая до сих пор успешно кампания по уменьшению количества пластиковых пакетов на кораблях будет продолжена и в нынешнем году — определенная сумма от продажи пластиковых пакетов будет пожертвована на охрану окружающей среды Балтийского моря, в нынешнем году целевому учреждению ”За чистоту Балтийского моря” и станции морской биологии в Твярминне. Для Viking Line сотрудничество с организациями по охране окружающей среды и учеными в области окружающей среды является важным, так как их целеустремленная работа дает видимые и конкретные результаты.

”Каждый день наши корабли ходят в архипелаге, где расположено наше предприятие. Мы хотим нести ответственность за сохранность морской среды, предлагая пассажирам на кораблях в числе прочих проектов также сберегающий окружающую среду ассортимент. Дополнительно к этим своим усилиям мы хотим поддержать и защитников окружающей среды”,- сказала директор по коммуникации Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрем.

Биоразлагаемые пластиковые пакеты нового дизайна стоят 30 центов.

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