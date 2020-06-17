По словам Гитиса Мажейки, отчет, опубликованный во вторник Европейской палатой аудита, создаст хороший сборник рекомендаций для проекта Rail Baltica.

"Хочу еще раз подтвердить – Литва готова реализовать проект к 2026 году. Для достижения этой цели Литве не нужно выполнять какие-то существенные реформы в управлении проектом", – отметил Г. Мажейка в переданном BNS комментарии.

По его словам, Литва еще в этом году планирует выбрать подрядчика на прокладку участка от Каунаса до латвийской границы, а само строительство начать уже в следующем году. Для этого Литва уже подала заявку на финансирование на сумму в 328 млн евро.

По мнению Г. Мажейки, аудиторы точно назвали суть проблем. Вице-министр выразил надежду на то, что долгосрочное финансирование Rail Baltica будет обсуждаться на переговорах о финансовой помощи ЕС на период 2021-2027 годов.

"В свою очередь мы с партнерами прилагаем все усилия для управления бюджетом проекта, как путем контроля дорогостоящих технических решений, так и путем повышения отдачи. Например, участок Каунас-Вильнюс значительно повысить социально-экономическую окупаемость проекта", – сказал Г. Мажейка.

Во вторник Европейская палата аудита (ЕПА) сообщила, что цена проекта Rail Baltica в будущем может вырасти почти на 2,4 млрд евро, а потом может еще расти. Кроме того, ЕПА усомнилась в экономичности проекте и планирующихся сроках реализации – к 2026 году.

О рисках опоздания проекта и превышения бюджета в начале года предупреждали и аудиторы Балтийских стран.

Литовские должностные лица также неофициально упоминали, что проекту может потребоваться дополнительное финансирование – предварительно подсчитано, что его стоимость выросла с 5,8 млрд до 7,8 млрд евро, однако мала вероятность того, что Евросоюз выделит еще 2 млрд евро.

Железнодорожную колею европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.