И все же Эгидиюс Пурлис подчеркивает, что необходимо ответственно взвешивать влияние на стабильность системы всех факторов, в том числе и строящейся вблизи границы с Литвой Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

"Если говорить о вероятность тотальной аварии, блэкаута, то можно поспекулировать, во сколько это может обойтись. Операторы трех Балтийских стран считали (...), создан даже специальный инструмент, который показал, что отключение всех трех Балтийских стран на двое суток предварительно обойдется им в 850 млн евро несозданного валового внутреннего продукта (...) Можно говорить реально о куда меньших цифрах, чем названные 3 млрд евро", - сказал BNS Э. Пурлис.

По его словам, вероятность такой ситуации, при которой в течение 48 часов ни у одного потребителя в трех странах Балтии не будет электричества, особенно низка.

"Очень низка (вероятность длительного отсутствия электричества - ред.). Есть периоды восстановления, когда первые потребители, наверное, начнут получать электроэнергию спустя уже 12 часов, самое позднее. (...) Да, последние потребители, возможно, получат электроэнергию по прошествии более длительного времени, максимум 5 суток спустя", - объяснил вице-министр.

По словам Э. Пурлиса, если оценивать вероятные угрозы для передающей сети Литвы, то дополнительных неблагоприятных факторов не видно. Однако и к стихийным бедствиям, и к перебоям деятельности БелАЭС или к другим неблагоприятным факторам страна должна быть готова постоянно.

Как сказал Э. Пурлис, чтобы страна могла бы эффективнее управлять своими сетями и система была более безопасной, электропередающая компания Litgrid проводит в жизнь несколько проектов.

Бывший министр энергетики Арвидас Сякмокас сказал Литовскому телевидению, что БелАЭС представляет угрозу для передающей системы Литвы, а системная авария (блэкаут) может обойтись нашей стране в 3 млрд евро. По словам А. Сякмокаса, необходимо демонтировать как минимум две линии электропередачи (ЛЭП), чтобы не позволить передачу по ним электроэнергии, выработанной БелАЭС.

Между тем по словам главы Центра исследований энергетической безопасности Юозаса Аугутиса, из соображений ядерной безопасности после синхронизации было бы целесообразно оборудовать на этих перемычках преобразователи постоянного тока.

Глава Litgrid Дайвис Вирбицкас говорит, что в 2019 году, когда будет введен в эксплуатацию первый реактор БелАЭС, энергосистеме не только Литвы, но и всего Балтийского региона, возможно, придется работать в аварийном режиме: в случае неожиданного отключения реактора и прекращения подачи электроэнергии энергоблоком большой мощности образовавшуюся в сети нехватку электроэнергии придется компенсировать другим. По его словам, Литва и другие страны Балтии все еще принадлежат к российской энергетической системе, так что им придется поучаствовать.