"Если говорить о средствах, связанных с сохранением рабочих мест, доходов населения, то в общей сложности уже выплачено более 146 млн евро, и это составляет 29% всего намеченного финансирования этой сферы. Только за последнюю неделю выплачено почти 36 млн евро", - сказал на пресс-конференции в среду Л. Савицкас.

По его словам, только в качестве компенсаций за простои выплачено 40 млн евро, из которых 15,5 млн евро - за последнюю неделю.

На меры, призванные сохранить доходы населения и рабочие места, правительство выделило 500 млн евро. Это компенсации за простои, выплаты по болезни для тех, кто во время карантина присматривает за детьми и людьми с недугами, выплаты для самозанятых, которые не могут осуществлять деятельность, "каникулы" по выплатам по ипотечным кредитам для потерявших доходы или для тех, чьи доходы упали.