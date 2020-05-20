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С целью сохранения рабочих мест и доходов населения правительство Литвы уже выплатило 146 млн евро различных субсидий, выплат и компенсаций - около 29% от предусмотренного на эти цели финансирования, сообщил первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас.
Lukas Savickas
Lukas Savickas
© DELFI / Domantas Pipas

"Если говорить о средствах, связанных с сохранением рабочих мест, доходов населения, то в общей сложности уже выплачено более 146 млн евро, и это составляет 29% всего намеченного финансирования этой сферы. Только за последнюю неделю выплачено почти 36 млн евро", - сказал на пресс-конференции в среду Л. Савицкас.

По его словам, только в качестве компенсаций за простои выплачено 40 млн евро, из которых 15,5 млн евро - за последнюю неделю.

На меры, призванные сохранить доходы населения и рабочие места, правительство выделило 500 млн евро. Это компенсации за простои, выплаты по болезни для тех, кто во время карантина присматривает за детьми и людьми с недугами, выплаты для самозанятых, которые не могут осуществлять деятельность, "каникулы" по выплатам по ипотечным кредитам для потерявших доходы или для тех, чьи доходы упали.

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