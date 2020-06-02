aA
На данный момент бизнесу и работникам выплачено 12,5% из намеченных 3 млрд евро пакета помощи, сообщил первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас. По его словам, выплаты пропорционально растут.
Lukas Savickas
Lukas Savickas
© DELFI / Domantas Pipas

"Использования средств составляет 12,5% от намеченных реальных расходов – суммы в 3 млрд евро. Общая реализация мер остается последовательной и равномерно растет", – заявил Л. Савицкас на пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что в рамках мер сохранения рабочих мест и доходов уже выплачено 230 млн евро из 500 млн евро, а только в последнюю неделю было выплачено 28 млн евро. В рамках мер поддержания ликвидности бизнеса выплачено 125 млн евро.

Статьи по теме:
Вице-министр признала: власть была не готова к таком кризису  (29)
Премьер: работникам уже выплачено 16 млн евро субсидий  (3)

По словам Л. Савицкаса, также значительно выросла сумма отложенных налогов – сейчас она составляет 477 млн евро.

Вице-канцлер также акцентировал, что средства, предусмотренные в плане спасения экономики, планируется распределить до конца этого года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Вскоре вступит в силу налог на автомобили: несмотря на кризис от идеи не отказываются (6)

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Литве растет...

В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков причина - расследование незаконного влияния на законодательные процессы (19)

Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас...

Что происходит на автомобильном рынке Литвы: машину за 4500 евро просят отдать за 2500 (29)

В Литве понемногу смягчают карантин , поэтому...

В этом году отдых будет иным: поощряют местный туризм, но не всему бизнесу это поможет (19)

Очевидно, что отдых в этом году будет значительно...

Глава Минздрава: правительство необязательно будет руководствоваться критериями отзыва карантина (10)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига акцентирует,...

|Maža didelių žinių kaina