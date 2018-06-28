Viada LT спорит с налоговой инспекцией Латвии по поводу 1,1 млн евро

В отчете о деятельности за 2017 год, представленном Центру реестров, Viada LT указывает, что ее дочерняя компании в Латвии Akselss 23 апреля получила кредиторское требование Латвийской налоговой инспекции, согласно которому должна уплатить 1,115 млн евро.
"Компания не признает подлежащей к оплате суммы, готовится апелляционная жалоба. В финансовой отчетности Aksells за 2017 год не был сформирован резерв на упомянутую сумму", - говорится в документе.
Viada LT принадлежат 84% акций латвийской Aksells. Латвийская компания владеет в стране сетью из 69 заправочных станций.
Группа Viada LT, которая переняла управление заправочными станциями российского "ЛУКойла" в Литве и Латвии, в прошлом году получила 541,233 млн евро консолидированной выручки - это на 67,5% больше, чем в 2016 году (323,075 млн евро). Консолидированная чистая прибыль компании выросла на 62,5% до 4,837 млн евро.
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