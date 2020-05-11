Ветслужба Литвы: не соблюдают условия карантина в основном небольшие магазины

Как сообщил глава Группы по информировании общественности о коронавируе Гедрюс Сурплис в понедельник, к 8 мая ГПВС в целом проверила 163 места торговли, из них три четверти составляли различные продуктовые магазины, около 20% – крупные торговые центры, еще 7% - рынки.
"Нарушения выявлены в четверти этих торговых мест, в основном они установлены в маленьких продуктовых магазинах – целых 80% случаев нарушений. На рынках – 15%. Ну а торговые центры, по данным ГПВС, достаточно дисциплинировано соблюдают все требования – только в 5% были установлены определенные нарушения", – сказал он.
Географически больше всего нарушений в Мариямпольском и Алитусском районах.
"Самые частые нарушения – не измерялась температура работников перед открытием магазинов, у входов в торговые места не было информации, обращающей внимание на необходимость соблюдения правил личной гигиены посетителей", – отметил Г. Сурплис.
Между тем, полиция за выходные дни составила 42 протокола о нарушении карантина.
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