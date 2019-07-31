Директор ассоциации Айстис Радавичюс утверждает, что первое полугодие было особо успешным для ветряной энергетики.

"Преобладала ветряная погода, которая позволила добиться по-настоящему хороших результатов, среди которых – и рекорд всех времен: в марте парки ветряных установок произвели целых 174 гигаватт-часа электроэнергии, а это на целых 78% больше, чем за тот же период прошлого года. Сравнительно ветряной была и погода в апреле, мае", – отметил в пресс-релизе А. Радавичюс.

По его словам, вращение ветряных лопастей замедлилось лишь в июне, когда было произведено почти 73 гигаватт-часа электроэнергии – немного меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Литве функционируют 23 ветропарка, а их общая установленная мощность превышает 500 МВт. В прошлом году эти парки произвели 1,1 тераватт-часа электроэнергии, или 10% окончательной потребности страны в электроэнергии.