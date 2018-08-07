Ветряные парки в Литве будет единолично контролировать эстонская компания

Разрешение на реализацию концентрации, согласно подписанному 5 июля соглашению, предоставлено дочерней компании Eesti Energia - Enefit Green.
В начале июля Латвийский департамент по делам концентрации одобрил сделку Eesti Energia и Nelja Energia, между тем, эстонские ведомства еще рассматривают заявление.
В конце мая сообщалось, что Eesti Energija покупает компанию Nelja Energia за 289 млн евро. Кроме того, будут переняты финансовые обязательства Nelja Energia, достигающие 204 млн евро. Акции Nelja Energia приобретаются у норвежской Vardar и прочих инвесторов.
На покупку Nelja Energia претендовал и литовский госэнергохолдинг Lietuvos energija.
Nelja Energia, которая действует под торговым знаком 4energia, владеет парком из 17-ти ветряных установок общей мощностью 287 мегаватт. Кроме того, компания является миноритарным акционером двух электростанций на биогазе и когенерационных станций в Эстонии. Компании также принадлежит завод по производству гранул и когенерационная станция в Латвии.
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