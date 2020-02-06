Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

"Значительное влияние на рекорд оказали первый и последний кварталы прошлого года, отличавшиеся особо ветряной погодой, а также постоянно растущая техническая надежность ветряных станций. Например, в марте производство составило около 173 гигаватт-часов, и это был самый высокий показатель всех времен", – отметил в пресс-релизе директор ассоциации Айстис Радавичюс.
По его словам, объемы ветряной энергетики далее будут лишь расти, а в 2021-2023 годах можно ожидать бума строительства новых электростанций.
В 2019 году ветряные установки в Литве генерировали 1,453 тераватт-часов электроэнергии – почти на 28% больше, чем в 2018 году (1,139 тераватт-часов), сообщила ассоциация, ссылаясь на данные компании электропередачи Litgrid.
В Литве в данный момент действуют 23 ветряных парка, их совокупная мощность составляет 480 мегаватт. Вместе с малыми ветряными установками в целом инсталлированная мощность достигает 533 мегаватта.
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