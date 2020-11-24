Контролируемая дочерним предприятием группы Ignitis renewables компания VVP Investment подписала договор стоимостью 77,5 млн евро (без НДС) о поставках, строительстве ветроустановок и надзоре за ними, сообщила Ignitis grupe.
В парке мощностью 63 мегаватта до конца 2022 года планируется установить 14 ветрогенераторов. Согласно договору, услуги по надзору и обслуживанию установок Nordex Energy SE & Co. KG будет предоставлять в течение 15 лет после окончания строительства.
Ignitis grupe в конце 2018 года купила за 1,962 млн евро развивающее проект ветропарка в Мажейкском районе предприятие VVP Investment.
Ignitis grupe стремится довести к 2030 году инсталлированную мощность своей "зеленой" выработки до 4 гигаватт.
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