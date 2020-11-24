aA
Парк ветрогенераторов государственной энергетической компании Ignitis grupe в Мажейкском районе Литвы построит и в течение 15 лет будет осуществлять надзор германская компания Nordex Energy SE & Co. KG.
Vėjo jėgainių parkas
Vėjo jėgainių parkas
© Bendrovės archyvas

Контролируемая дочерним предприятием группы Ignitis renewables компания VVP Investment подписала договор стоимостью 77,5 млн евро (без НДС) о поставках, строительстве ветроустановок и надзоре за ними, сообщила Ignitis grupe.

В парке мощностью 63 мегаватта до конца 2022 года планируется установить 14 ветрогенераторов. Согласно договору, услуги по надзору и обслуживанию установок Nordex Energy SE & Co. KG будет предоставлять в течение 15 лет после окончания строительства.

Статьи по теме:
Предприятие Ignitis grupe позаимствует и ЕИБ на ветропарк в Польше 60 млн евро  (2)

Ignitis grupe в конце 2018 года купила за 1,962 млн евро развивающее проект ветропарка в Мажейкском районе предприятие VVP Investment.

Ignitis grupe стремится довести к 2030 году инсталлированную мощность своей "зеленой" выработки до 4 гигаватт.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра (19)

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ингриды...

Близкие попавшей в больницу пожилой женщины в ужасе: пациентка заразилась коронавирусом и оказалась в другом городе (26)

В начале ноября в республиканскую Вильнюсскую...

За сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев...

В Литве установили новые цены на техосмотр: платить придется больше (1)

Литовская администрация безопасности транспорта...

Главизбирком упразднил парламентский мандат Карбаускиса

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы во вторник...

|Maža didelių žinių kaina