По словам заместителя директора службы Видмантаса Паулаускаса, такая теоретическая возможность существует, однако болезнь могла попасть и из Украины, России или других стран.

"Мне странно слышать, что все проблемы сваливаются на Балтийские государства", - сказал BNS Паулаускас.

Бельгийский телеканал RTBF в воскресенье сообщил, что бельгийские ведомства расследуют две основные версии попадания в страну АЧС – с пищевыми отходами, которые выбрасывают водители грузовиков из стран Балтии либо вернувшиеся из стран Балтии бельгийские военные.

"Гипотеза, будто водители с приготовленной дома пищей могут перевозить АЧС в другие страны, вероятна. Но это могут быть и водители из Украины, России, других стран, почему обязательно из стран Балтии?", - отметил Паулаускас.

Он утверждает, что выводы можно будет делать только после проведения научных исследований.

Больше всего очагов АЧС в Европе зафиксировано в Польше – 1960, в Литве – 1260, Латвии – 559, Эстонии – 198, Румынии – 60, Венгрии – 35.