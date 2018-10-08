В связи с возникшими у Бельгии подозрениями в том, что африканская чума свиней (АЧС) могла попасть в страну из Балтийских государств, представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы заявляет, что это лишь гипотеза.
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По словам заместителя директора службы Видмантаса Паулаускаса, такая теоретическая возможность существует, однако болезнь могла попасть и из Украины, России или других стран.

"Мне странно слышать, что все проблемы сваливаются на Балтийские государства", - сказал BNS Паулаускас.

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Бельгийский телеканал RTBF в воскресенье сообщил, что бельгийские ведомства расследуют две основные версии попадания в страну АЧС – с пищевыми отходами, которые выбрасывают водители грузовиков из стран Балтии либо вернувшиеся из стран Балтии бельгийские военные.

"Гипотеза, будто водители с приготовленной дома пищей могут перевозить АЧС в другие страны, вероятна. Но это могут быть и водители из Украины, России, других стран, почему обязательно из стран Балтии?", - отметил Паулаускас.

Он утверждает, что выводы можно будет делать только после проведения научных исследований.

Больше всего очагов АЧС в Европе зафиксировано в Польше – 1960, в Литве – 1260, Латвии – 559, Эстонии – 198, Румынии – 60, Венгрии – 35.

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