"Grigeo уже столкнулась с тем, что некоторые торговые сети перестали заказывать ее продукцию. Мы считаем, что это результат отклика на события в Клайпеде, о которых сообщают в публичном пространстве. Количество заказов от торговых сетей из других стран пока не меняется", – сообщила группа через Вильнюсскую биржу Nasdaq в пятницу.

Grigeo сообщает, что продажи гигиенических товаров составляют 40% всех продаж группы Grigeo.

"По мнению руководства Grigeo, история с Grigeo Klaipėda повлияет на результаты деятельности компаний – возможно сокращение масштабов продаж и снижение прибыльности. Пока мы не можем оценить как на результаты деятельности повлияет возмещение ущерба", – указала группа.

В пятницу биржа Nasdaq Vilnius решила возобновить торговлю акциями группы Grigeo. Такое решение было принято после того как компания сообщило существенных обстоятельствах.

Однако позже Nasdaq Vilnius все же отложила свое решение по просьбе банка SEB из-за технических проблем в системе продаж. Сообщается, что биржа сообщит о возобновлении продажи акций отдельным решением.

Напомним, что 7 января правоохрана сообщила, что выяснила следующее: компания Grigeo Klaipėda сливала неочищенные стоки прямо в Куршский залив.

Нанесенный природе ущерб исчисляется миллионами евро. 7 января компанию Grigeo Klaipėda письменно уведомили в том, что она должна немедленно прекратить такие действия.

По мнению прокуроров, природе ущерб наносился преднамеренно с целью неуплаты налогов и других материальных расходов.

Биржа Nasdaq Vilnius во вторник решила приостановить продажи акций Grigeo.

Сети Iki, Norfa и Kesko Senukai заявили, что не будут заказывать продукцию Grigeo. Другие сети еще не определились, как им быть в данной ситуации.

Президент и главный акционер группы Grigeo Гинтаутас Пангонис заявил в четверг, что не очищенные должным образом сточные воды предприятия Grigeo Klaipeda попали в Куршский залив через аварийную трубу.

Пангонис также сообщил, что с четверга лица, ответственные за очистку стоков Grigeo Klaipeda отстранены от обязанностей. Принято решение не отстранять гендиректора Grigeo Klaipeda, поскольку он работает на предприятии лишь пять недель, поэтому предварительно не связан и не знал об упомянутой деятельности, добавил Пангонис.