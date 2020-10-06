Весть для тех, кто надеется, что недвижимость в Литве подешевеет: не дождетесь

Несмотря на то, что все больше людей решается приобрести жилье, есть покупатели, которые ждут в надежде, что цены снизятся.

В дискуссии, которую организовала Литовская ассоциация развития недвижимости, участвовал представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис, который подчеркнул, что покупатели опасаются неопределенности ситуации и возможного изменения цен.

Эксперт дал совет тем, кто сомневается – не старайтесь отгадать, что будет в будущем и оценивайте нынешнюю ситуацию.

"Не надо паниковать и принимать решения в спешке. Я сам видел несколько сделок во время карантина, в марте-апреле, когда люди продали имущество намного дешевле, чем могли за него получить сейчас. Люди испугались, что их имущество обесценится и поспешили. Однако не надо ждать и прогнозировать, что будет в будущем. Кризис есть кризис, он приходит неожиданно", – заметил Вагонис.

"Но я не сказал бы, что кризис закончился, несмотря на то, что показатели Литвы самые лучшие в Европе и даже во всем мире, в других странах, включая большие и влиятельные, кризис еще есть. Эта плохая ситуация может прийти и к нам, поэтому мы не можем сказать, что мир преодолел экономические вызовы и вызовы в сфере здравоохранения Апокалипсис не пришел, но и победы нет", – предупредил эксперт.

Он сказал, что с учетом общей экономической ситуации во всем мире и объективной оценки своей экономической ситуации, можно думать о покупке жилья, но главное "не прыгать выше головы": надо выбирать жилье по своим финансовым возможностям.

"Но и спешить некуда, ведь в ближайшие полгода жилье на 15-20% точно не подорожает", – подчеркнул Вагонис.

Представитель группы Inreal Томас-Совиюс Квайницкас прибавил, что те, кто выбирает между квартирой и домом должны взвесить не только разницу в цене, но и ответственность.

"С одной стороны - дом может быть дороже квартиры. Другой момент - и присматривать за ним надо самому, нет администратора, появляются дополнительные обязательства. Надо думать о будущем и хорошо взвесить долгосрочное решение", – заметил аналитик.