В 2017 г. быстрый рост экономики Литвы был обусловлен ростом инвестиций и увеличение объемов экспорта, как результат улучшения перспектив развития основных экспортных рынков Литвы.
Публичные финансы в 2017 г. должны достигнуть баланса, поэтому есть надежда, что в этот период они будут профицитными. В 2017 г. инфляция должна достигнуть 3,8% перед спадом до 2,9% в 2018 и до 2,5% в 2019 г. Рост инфляции в 2017 г. обусловлен такими факторами, как увеличение акцизов и рост цен на нефть.
"Благоприятная оценка ЕК – весть для нас, что госфинансами управляют правильно. Это свидетельствует о том, что выбранное правительством направление поможет бороться с нищетой, увеличит безопасность, побудит инвестиции, а ответственная фискальная политика обеспечит надежный рост экономики", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.
Кроме того, по его словам, сейчас важно не только сохранить здоровый рост экономики, но и всеми возможными фискальными способами избежать перегрева экономики. По этой причине свердоходы в следующем году могут отложить в резерв.
В соответствии с прогнозом, ЕК надеется, что в этом году рост экономики в еврозоне будет самым быстрым за последние 10 лет – прогнозируют, что реальный ВВП увеличится на 2,2%.
Этот показатель намного выше, чем надеялись весной (1,7%). Предполагают, что ожидания превзойдут и показатели всей экономики ЕС – ее рост в этом году составит 2,3% (весной прогнозировали 1,9%).
Согласно прогнозам, в последующие годы будет расти как экономика еврозоны, так и экономика всего ЕС - в 2018 г. на 2,1% в 2019 г. на 1,9% (в соответствии с весенним прогнозом – в 2018 г. 1,8% в еврозоне, на 1,9% в ЕС).
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