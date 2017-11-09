Согласно объявленному 8 ноября экономическому прогнозу Европейской комиссии за осень 2017 года, рост экономики в Литве замедлится с 3,8% в 2017 г. до 2,9% в 2018 и до 2,6% 2019 г.
© DELFI / Andrius Ufartas

В 2017 г. быстрый рост экономики Литвы был обусловлен ростом инвестиций и увеличение объемов экспорта, как результат улучшения перспектив развития основных экспортных рынков Литвы.

Публичные финансы в 2017 г. должны достигнуть баланса, поэтому есть надежда, что в этот период они будут профицитными. В 2017 г. инфляция должна достигнуть 3,8% перед спадом до 2,9% в 2018 и до 2,5% в 2019 г. Рост инфляции в 2017 г. обусловлен такими факторами, как увеличение акцизов и рост цен на нефть.

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"Благоприятная оценка ЕК – весть для нас, что госфинансами управляют правильно. Это свидетельствует о том, что выбранное правительством направление поможет бороться с нищетой, увеличит безопасность, побудит инвестиции, а ответственная фискальная политика обеспечит надежный рост экономики", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Кроме того, по его словам, сейчас важно не только сохранить здоровый рост экономики, но и всеми возможными фискальными способами избежать перегрева экономики. По этой причине свердоходы в следующем году могут отложить в резерв.

В соответствии с прогнозом, ЕК надеется, что в этом году рост экономики в еврозоне будет самым быстрым за последние 10 лет – прогнозируют, что реальный ВВП увеличится на 2,2%.

Этот показатель намного выше, чем надеялись весной (1,7%). Предполагают, что ожидания превзойдут и показатели всей экономики ЕС – ее рост в этом году составит 2,3% (весной прогнозировали 1,9%).

Согласно прогнозам, в последующие годы будет расти как экономика еврозоны, так и экономика всего ЕС - в 2018 г. на 2,1% в 2019 г. на 1,9% (в соответствии с весенним прогнозом – в 2018 г. 1,8% в еврозоне, на 1,9% в ЕС).

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