Журналист также проверил и честность покупателей. Начнем с экзотических фруктов. Манго из Перу продают по 4 евро за штуку, килограмм клубники из Греции 5,5 евро за кг, голубика из Испании - 14 евро за кг.
"Везем все в зависимости от сезона. Скоро пойдет клубника, черешня. Самый популярный товар - огурцы и помидоры. Жители Литвы сало без огурчика представить себе не могут", – шутит Илона, торгующая овощами. Помидоры везут из Польши, Испании и Турции.
Она прогнозирует, что литовские огурцы появятся на прилавках в апреле, а помидоры - в начале лета.
Первое, что мы увидели на рынке - короткоплодные огурцы (3,99 евро/кг) и надпись "литовские". Столько же стоят такие же огурцы, только польские. После того как журналист обошел рынок и решил вернуться к этому прилавку, чтобы поговорить с продавцом, табличка уже была заменена на "польские".
В другом конце рынка мужчина, который отказался фотографироваться, уверял, что продает помидоры компании Kietaviškių gausа (2,5 евро за кг) и литовские огурцы, которые ему человек привозит из Кедайняй, по цене 4 евро за кг.
Правда, компания Kietaviškių gausa помидоры не выращивает, но продавца это не смутило.
Но все-таки несправедливо было бы говорить, что на рынке нет ничего литовского - неделю назад здесь начали продавать литовский зеленый лук, руколу, укроп. Цена 1,5 евро за 100 г.
"Некоторые торговцы просто пишут, что товары у них литовские. Если человек хочет слышать, что покупает местные овощи, ему это и демонстрируют. Мы не обманываем, хотя люди готовы за литовское платить больше", – pasakoja Ilona.
Сами производители осторожно оценивают действия торговцев.
"Я считаю, что торговцы, которые утверждают, что продают литовские помидоры и огурцы, просто лгут. Помидоры у нас никто не выращивает, а огурцы мы выращиваем для магазинов. Но такое бывает каждый год. Я сам бываю на рынке и говорю торговцам, что они лгут, но они меня пытаются прогнать с рынка", – сказал Донатас Монтвила, член правления Литовской ассоциации теплиц и совладелец Kietaviškių gausа.
Он рассказал о достоинствах литовской продукции – она более свежая, не так долго была в прицепах и на складах. Поэтому люди с большим удовольствием покупают местные овощи. Для торговцев это соблазн - пишут неправду на этикетке, продают как выращенное в Литве.
Монтвила сказал, что 6 евро за килограмм огурцов - это много, через неделю цена снизится. Однако ранние овощи не могут быть дешевыми.
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