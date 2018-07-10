"Соглашение послужит установлению взаимовыгодных возможностей для бизнеса, связанных с торговлей, инвестициями и туризмом. Я уверен в том, что чем дальше, тем больше литовских продуктов мы будем видеть в китайских торговых центрах, а в Литве - все больше китайских компаний и туристов", - цитируются в пресс-релизе слова советника посольства Китая в Литве по вопросам коммерции и экономики Чена Лина.
Bank of China Limited – один из крупнейших коммерческих банков этой страны, он также действует в Гонконге, Макао, Тайване.
В прошлом году Литва экспортировала в Китай товаров на 180 млн евро, из них 131 млн евро составили товары литовского происхождения (на 40% больше, чем в 2016 году). Больше всего в Китай экспортировано мебели, древесины и изделий из нее, оптики и измерительных приборов, хирургических инструментов, машин и механического оборудования.
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