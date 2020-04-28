Верига: скоро будет полностью возобновлена работа рынков

„В среду будет обсуждаться один из вопросов, который у многих вызывает озабоченность, плановые медицинские услуги будут обсуждаться. Будут обсуждаться возможные дополнительные послабления в сфере торговли, мы говорим о рынках и еще несколько мелких поправок“, – рассказал во вторник на пресс-конференции министр.
По его словам, Министерство экономики и инноваций предлагает возобновить рыночную торговлю с 4 мая. Однако, по данным BNS, рыночная торговля может быть разрешена уже в эти выходные, чтобы люди могли купить цветы ко Дню матери.
В настоящее время на рынках можно торговать пищевыми продуктами, растениями, кроме срезанных цветов, семенами и удобрениями, однако запрещена торговля одеждой и другими промышленными товарами.
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