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Торговля промышленными и другими товарами на рынках вскоре может быть возобновлена, заявил министр здравоохранения А. Верига. Такое предложение, по его словам, будет рассматриваться в среду на заседании правительства.
Верига: скоро будет полностью возобновлена работа рынков
© DELFI / Josvydas Elinskas

„В среду будет обсуждаться один из вопросов, который у многих вызывает озабоченность, плановые медицинские услуги будут обсуждаться. Будут обсуждаться возможные дополнительные послабления в сфере торговли, мы говорим о рынках и еще несколько мелких поправок“, – рассказал во вторник на пресс-конференции министр.

По его словам, Министерство экономики и инноваций предлагает возобновить рыночную торговлю с 4 мая. Однако, по данным BNS, рыночная торговля может быть разрешена уже в эти выходные, чтобы люди могли купить цветы ко Дню матери.

В настоящее время на рынках можно торговать пищевыми продуктами, растениями, кроме срезанных цветов, семенами и удобрениями, однако запрещена торговля одеждой и другими промышленными товарами.

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