"Венгрия как страна-член Евросоюза, конечно, должна признавать европейские договоры и решения суда, однако нынешнее постановление — не повод, чтобы менять политику в отношении мигрантов. Суд не предписал Венгрии, что конкретно нужно сделать, и настоящая борьба только начинается", — заявил Орбан в интервью венгерскому радио в пятницу, 8 сентября.
Европейский суд 6 сентября отклонил жалобы Венгрии и Словаки на договор о переселении мигрантов с территории Италии и Греции в другие страны ЕС, подтвердив, что этот документ принят законно с соблюдением всех процедур.
Орбан в связи с принятием этого договора обвинил Евросоюз в насилии по отношению к его стране. Венгрия — не страна мигрантов и не собирается становиться таковой, указал он. В июне Еврокомиссия открыла штрафную процедуру против Венгрии и Польши из-за отказа этих стран принимать беженцев по предписанным квотам.
Мисюнас: мой проект Lietuvos energija уже закончился (4)
Сообщивший в пятницу об увольнении с должности глава...
Венгрия и впредь не будет принимать мигрантов (5)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не...
Budimex остается в конкурсе концессии национального стадиона (1)
Одна из крупнейших в Польше строительных компаний Budimex,...
Глава Банка Литвы предлагает задуматься о худших временах (91)
Председатель правления Банка Литвы (БЛ) уверяет, что...
TOP новостей
Шести членам Сейма Литвы отказали в получении белорусских виз (111)
Шесть литовских парламентариев, которые намеревались в...
Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017" (154)
Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь...
Лето не уходит: воздух прогреется до 24 градусов
В выходные ожидаются приятные перемены: температура...
Ночной рейд в Вильнюсе: десятки нарушителей
В ночь с пятницу на субботу Вильнюсская полиция провела...
Линднер открыт к возврату России в "большую восьмерку" (17)
Председатель СвДП полагает, что Россию можно вернуть в...