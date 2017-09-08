"Венгрия как страна-член Евросоюза, конечно, должна признавать европейские договоры и решения суда, однако нынешнее постановление — не повод, чтобы менять политику в отношении мигрантов. Суд не предписал Венгрии, что конкретно нужно сделать, и настоящая борьба только начинается", — заявил Орбан в интервью венгерскому радио в пятницу, 8 сентября.

Европейский суд 6 сентября отклонил жалобы Венгрии и Словаки на договор о переселении мигрантов с территории Италии и Греции в другие страны ЕС, подтвердив, что этот документ принят законно с соблюдением всех процедур.

Орбан в связи с принятием этого договора обвинил Евросоюз в насилии по отношению к его стране. Венгрия — не страна мигрантов и не собирается становиться таковой, указал он. В июне Еврокомиссия открыла штрафную процедуру против Венгрии и Польши из-за отказа этих стран принимать беженцев по предписанным квотам.