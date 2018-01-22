В отчете представлено обозрение 29-ти прогрессивных экономик - к ним из ближайших соседей Литвы отнесены Эстония, Финляндия и Швеция, и 74-х развивающихся экономик - помимо Литвы, здесь же находятся Латвия, Польша и Россия, сообщает BNS.

В списке последних первой идет Литва, второй - Венгрия, третьим - Азербайджан, четвертой - Латвия, на пятом месте - Польша, Россия занимает 19-е место.

В списке прогрессивных стран из соседей Литвы самое высокое место (6-е) занимает Швеция, а Финляндия и Эстония занимают 11-ую и 22-ую позиции соответственно. Во всей группе самую высокую оценку получили Норвегия, Исландия, Люксембург и Швейцария.