Ведущие бизнес-организации Литвы покидают национальное соглашение о реформах, подписанное два года назад с властями. Они утверждают, что налоговые изменения последнего времени делались поспешно, а призывы бизнеса вернуться к диалогу остались неуслышанными.
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"Видя неуважение к подписанным соглашениям, социальным партнерам и принятым обязательства, в отсутствие диалога, при демонстрируемом нежелании действовать совместно, ища сбалансированные решения для всех реформ, необходимых для прогресса государства, мы вынуждены окинуть Соглашения по реформам", – говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространили организации.

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По словам представителей бизнеса, хотя правительство организовало реформы, необходимые для различных сфер экономики страны и благосостояния населения, часть важных изменений не произошло.

"Правящее большинство и правительство не реализовали структурные реформы в госсекторе (сеть школ, объединение университетов, реформа здравоохранения, и тому подобное), и пошли по более простому пути повышения налогов. По нашему мнению, такая политика является близорукой и ведет по ложному пути", – утверждают авторы обращения.

Среди них Форум инвесторов (Investors‘ Forum), Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торговых, промышленных палат Литвы, Литовская конфедерация бизнеса.

Представители бизнеса акцентируют, что предпринимательская общественность хоть и покидает подписанное в октябре 2017 года соглашение, но и далее будет стремиться к реализации реформ, важных для государственного прогресса.

Премьер-министр Литвы Салуюс Сквернялис ответил критикой на решение бизнеса.

"Правительство, кстати, выполнило все свои соглашения, чего нельзя сказать о другой стороне. Но мы должны говорить конкретно.(...) Мы очень хотим услышать, что именно мы нарушили", – сказал глава Кабмина журналистам в пятницу.

Премьер отметил, что в последнее время налоговое бремя бизнеса снизилось. Он, кроме прочего, отметил недостаточную вовлеченность социальных партнеров в сокращение теневой экономики.

"За годы, когда действовало соглашение, мы на полмиллиарда евро сократили им налоговое бремя, – если говорить, о бизнесе, не говоря уже о сокращении административного бремени", – сказал премьер.

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