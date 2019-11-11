По словам главы Дирекции Виталия Андреева, работы планируется начать в 2021 году после завершения процедур приобретения земли и подбора подрядчиков, а завершить их планируется к концу 2025-го.
Министерство транспорта и коммуникаций в ближайшее время представит правительству на утверждение специальный план реконструкции более 40 километров участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей, а также запросит начать предусмотренный планом процесс изъятия земли.
"Как только правительство утвердит генеральный план, мы объявим тендер на разработку технического проекта. На это может уйти до полутора лет, но параллельно в это же время будут проводиться процедуры изъятия земли для общественных нужд", - сказал Андреев BNS.
У владельцев должно быть изъято 745 земельных участков или их частей. По словам В.Андреева, пока неизвестно, сколько денег понадобится на эти цели.
Хотя и предполагается, сказал он, что реконструкция участка обойдётся примерно в 300 млн евро, эта сумма ещё может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
После реконструкции участка разрешённая скорость на нём будет увеличена до 130 километров в час, не останется всех одноуровневых переездов и съездов, будут разделены транзитный и местный транспорт, пересечения будут оборудованы на расстоянии не менее 5 километров.
Четырёхполосная международная автомагистраль Via Baltica соединит Таллинн, Ригу, Каунас и Варшаву. По ней из Западной Европы через Польшу следует очень много грузового транспорта.
Общая протяжённость Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проекту присвоен статус особой государственной важности.
Ведётся подготовка к реконструкции участка Via Baltica до границы с Польшей
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