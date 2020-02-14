Как говорится в сообщении, интернет-банк SEB, мобильное приложение не будут действовать с 16 часов, с этого же времени не будут оказываться и прочие услуги по интернету. Платежными карточками и банкоматами можно будет пользоваться в течение всех выходных дней, за исключением одного часа в воскресенье поздно вечером.
Банк планирует завершить работы ранним утром понедельника.
По словам руководителей банка, миграция данных займет 44 часа, поскольку замена платформы информационных технологий – большой и сложный проект. После обновления системы литовская группа SEB завершит унификацию платформы информтехнологий в Балтийских странах.
Подготовительные работы по смене платформы SEB начал в 2017 году, за три года было инвестировано 40 млн евро. Заместитель президента SEB, директор службы помощи бизнесу и финансов Айварас Чичялис ранее сообщал, что это самая крупная инвестиция когда-либо совершенная SEB bankas в Литве.
TOP новостей
Белорусские анархисты: в Беларуси правит колхозный самодур, а в России - диктат чекистов (441)
Вячеслав и Марина Косинеровы, а также их друг Сергей...
Министр здравоохранения: есть опасения, что из-за коронавируса могут возникнуть перебои в поставках лекарств (13)
Есть опасения по поводу того, что в связи новым...
Важно: с началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг
Один из крупнейших коммерческих банков Литвы SEB bankas в...
Там, где трава зеленее или Почему молодёжь уезжает из Беларуси
Каждый год на рождественских каникулах мы встречаемся...
В бывшей Вильнюсской тюрьму Лукишкес начались съемки сериала Stranger things
В пятницу на территории бывшей Лукишской тюрьмы в...