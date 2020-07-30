"Видимо, основные факторы, обусловившие не столь заметное сокращение экономики, как мы прогнозировали, связаны прежде всего с фискальным ответом", - сказал В. Василяускас на пресс-конференции в четверг.

По его словам, приведенные Департаментом статистики показатели внутреннего валового продукта (ВВП) настраивают оптимистично.

"Цифры действительно приятно удивили, потому что, как вы помните, наши последние прогнозы в июне - мы прогнозировали более заметный годовой спад экономики, в районе 10%. Вне всякого сомнения, мы ждем конца года или наших так называемых "твердых" прогнозов в конце сентября, но вообще цифры настраивают довольно оптимистично", - сказал В. Василяускас.

БЛ прогнозировал на этот год спад ВВП 9,7%. Статистики сообщили, что ВВП Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% до 11,5 млрд евро, а по сравнению с первым кварталом - на 5,1%.