Василяускас: налоговая база недвижимости должна быть расширена

"В прошлом году мы внесли свои предложения по расширению базы (налог на НИ - BNS). Мы не космонавты и прекрасно понимаем, что на данном этапе политического цикла, вероятно, трудно говорить о расширении базы. Но центральный банк - марафонец, наша миссия - постоянно повторять те вещи, которые мы считаем важными (...) Мы надеемся, что в следующем политическом цикле вернемся к этим предложениям", - заявил В.Василяускас на пресс-конференции во вторник.
По его словам, предложения по налогу на недвижимость в Литве также выдвинули Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия (ЕК), а сам налог увеличит доходы государства и их перераспределение. По его словам, это "легкие доходы и это тоже стабилизирующий фактор".
"Налог на недвижимость в сущности нейтральный, он наименее вредный, самый простой в администрировании, поэтому является дополнительным источником доходов. Учитывая наш уровень перераспределения, я думаю, было бы неплохо сделать его классическим. Но опять же, это прерогатива исполнительной власти", - пояснил В.Василяускас.
Он не уточнил возможные изменения в налоге на недвижимость, но подчеркнул, что следует вести речь о более широкой налоговой базе.
"Я не хочу вдаваться в подробности, но более широкая база, охватывающая в принципе недвижимое имущество населения, а ставка дифференцируется в зависимости от стоимости этого имущества. Это, я бы сказал, может быть осью. Но в первую очередь надо прийти к согласию. Пока что на этом этапе будет достаточно сложно дискутировать", - отметил В.Василяускас.
Он отметил, что в настоящее время на рынке НИ не видно формирующихся "пузырей", поэтому вопрос о таком налоге сейчас следует рассматривать не как средство обеспечения финансовой стабильности, а как средство фискальной политики.
После того, как ЕК призвала Литву расширить налоговую базу, глава крупнейшей в сейме фракции "аграриев" Рамунас Карбаускис в начале июня заверил, что ни всеобщего налога на НИ, ни налогообложения автомобилей в стране не будет. По его словам, дополнительные налоги стали бы слишком тяжелым бременем для населения страны.
Василяускас: налоговая база недвижимости должна быть расширена
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