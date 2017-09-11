Одна из крупнейших в Литве групп по обработке древесины и производству мебели Vakaru medienos grupe (VMG) отказалась от рискованной инвестиции в России, однако думает о приобретениях в странах, где древесина стоит дешевле, чем в Литве, пишет деловая газета Verslo zinios.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз на встрече с руководством VMG в июне обсудил возможность инвестиций в Брянский фанерный комбинат, однако глава компании Викторас Адомайтис говорит, что группа проанализировала ситуацию и от инвестиций отказалась.

"Да, мы встречались с губернатором, потому что интересовались приобретениями и обратили внимание на это предприятие, терпящее банкротство. И все же мы взвесили, что приобретение было бы чересчур рискованным", - сказал В. Адомайтис.

У VMG четыре компании в Беларуси, где она вместе с концерном SBA в 2013 году построила в Могилеве производственный комплекс стоимостью примерно 100 млн. евро.

VMG через зарегистрированную на Кипре компанию VMG Holdings и напрямую контролируют Сигитас Паулаускас и Викторас Адомайтис.

BNS
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