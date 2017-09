Губернатор Брянской области России Александр Богомаз на встрече с руководством VMG в июне обсудил возможность инвестиций в Брянский фанерный комбинат, однако глава компании Викторас Адомайтис говорит, что группа проанализировала ситуацию и от инвестиций отказалась. "Да, мы встречались с губернатором, потому что интересовались приобретениями и обратили внимание на это предприятие, терпящее банкротство. И все же мы взвесили, что приобретение было бы чересчур рискованным", - сказал В. Адомайтис. У VMG четыре компании в Беларуси, где она вместе с концерном SBA в 2013 году построила в Могилеве производственный комплекс стоимостью примерно 100 млн. евро. VMG через зарегистрированную на Кипре компанию VMG Holdings и напрямую контролируют Сигитас Паулаускас и Викторас Адомайтис.

