В минувшую пятницу компании подписали договор на 14 месяцев, паром будет проектировать компания Western Baltic Engineering группы VLG, сообщил оператор переправы Smiltynes perkela.
Гендиректор Smiltynes perkela Миндаугас Чякас сообщил BNS, что судно должно начать работу в середине лета следующего года.
Паром длиной 60 метров сможет перевозить до тысячи пассажиров, или 40 легковых автомобилей и 600 пассажиров, либо восемь грузовиков массой до 44 тонн. Эта паромная переправа осуществляет сообщение между Клайпедой и Куршской косой.
85% средств для строительства парома предоставил в качестве кредита литовский филиал финского банка OP Corporate Bank.
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