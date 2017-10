"В сентябре поставлен исторический рекорд, минувший месяц был очень хорошим - было погружено более 3,7 млн. тонн, рост составил 6%. Определенное влияние оказали несколько погруженных судов с зерновыми, определенный скачек придал и рост жидких и генеральных грузов, несколько сократились удобрения. В течение трех кварталов этого года мы сохранили пятипроцентный рост, который был обусловлен сыпучими грузами ", - заявил в четверг на пресс-конференции руководитель порта Арвидас Вайткус. В этом году порт перевалил 31,104 млн. тонн грузов - на 5% больше, чем в январе-сентябре (29,915 млн. тонн), а только в сентябре, по сравнению с сентябрем прошлого года, - 3,707 млн. тонн, или на 6% больше, сообщила дирекция Клайпедского морского порта.

