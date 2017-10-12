"В сентябре поставлен исторический рекорд, минувший месяц был очень хорошим - было погружено более 3,7 млн. тонн, рост составил 6%. Определенное влияние оказали несколько погруженных судов с зерновыми, определенный скачек придал и рост жидких и генеральных грузов, несколько сократились удобрения. В течение трех кварталов этого года мы сохранили пятипроцентный рост, который был обусловлен сыпучими грузами ", - заявил в четверг на пресс-конференции руководитель порта Арвидас Вайткус.
В этом году порт перевалил 31,104 млн. тонн грузов - на 5% больше, чем в январе-сентябре (29,915 млн. тонн), а только в сентябре, по сравнению с сентябрем прошлого года, - 3,707 млн. тонн, или на 6% больше, сообщила дирекция Клайпедского морского порта.
Вайткус: погрузки в Клайпедском порту росли за счет сыпучих грузов (1)
Руководство Клайпедского морского порта, который в...
Минск раскритиковал реакцию Вильнюса: не надо из ученых делать штирлицев и бондов (2)
Белорусский МИД прокомментировал реакцию Вильнюса на...
В Вильнюсе появится новый жилой квартал (11)
Компания Eriadas начинает расширять территорию в северной...
Гуога требует отстранить главу клуба Lietuvos rytas
Европарламентарий, президент баскетбольного клуба...
Перемены в DELFI: Гарбачяускайте-Будрене меняет профиль деятельности, редакцию возглавит Лукайтите-Внараускене (79)
Многолетний главный редактор портала DELFI Моника...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (26)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (215)
Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (24)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (18)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...