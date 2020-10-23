"Первый момент - у нас не будет коммерческой торговли с Беларусью. Второй важный аспект - максимальные объемы торговли Балтийских стран с Россией могут достигать 4,2 террават-часа в год. Это практически наполовину меньше прежних теоретических расчетов. Я подчеркну, что это рассчитано на основании фактических данных. По сути это означает, что это максимальная пропускная способность", - сказал в пятницу журналистам Ж. Вайчюнас.
"А если бы в Литве было больше местной выработки или если бы использовались в этом процессе и определенные моменты управления межсоединениями, то такой объем торговли также мог бы уменьшиться до 1,5 тераватт-часа", - добавил он.
Министр сказал, что если не утвердить трехстороннюю методику торговли и будет действовать запланированная ранее двусторонняя методика Эстонии и Латвии, то фактическая пропускная способность торговли с Россией может достигать 6,6 тераватт-часа.
Оператор электропередающей системы Litgrid сообщил, что предоставил информацию о трехсторонней методике торговли электроэнергией участникам рынка и Государственному совету по регулированию энергетики.
Страны Балтии совещаются и по поводу системы гарантий происхождения электроэнергии, в соответствии с которой после запуска БелАЭС на рынок стран Балтии через Россию не будет попадать белорусское электричество. Сертификат должен показывать всю цепочки торговли, начиная с производителя, кроме того, должен быть эффективный контроль, нужно предусмотреть санкции для поставщиков Евросоюза за несоблюдение порядка.
Совет министров Балтийских стран принял решение, что операты электропередающих систем Литвы, Латвии и Эстонии должны договориться о предварительной системе гарантий происхождения до ввода БелАЭС в эксплуатацию, а с 1 апреля 2021 года должна вступить в действие постоянная система.
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