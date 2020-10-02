"Это беспрецедентная помощь, такой помощи в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (angl. Connecting Europe Facility, CEF - ред.) еще не получил ни один проект. Также очень радует, что мы получили помощь именно такой интенсивности финансирования - на проекты синхронизации выделяется финансирование максимальной интенсивности (75%)", - сказал Ж.Вайчюнас на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, заявка стран Балтии получила высший балл и поэтому - максимальную интенсивность финансирования (75%).

Из финансовой помощи в объеме 720 млн евро из Европейского инструмента инфраструктурных сетей на создание морского межсоединения Harmony Link Литвы и Польши выделено 493 млн евро, на оборудование синхронных компенсаторов в Литве, Латвии и Эстонии - 166,5 млн евро. Остальная часть пойдет на модернизацию и развитие необходимых для Harmony Link сетей.

Для финансирования реализуемых в Литве проектов предназначается сумма в 301 млн евро.

"В заявке стран Балтии и Польши было 915 млн евро, в данном случае на проект было выделено более 70% всего финансирования CEF на этом этапе, так что, наверное, благодарить нужно не только страны Балтии, но прежде всего Евросоюз (ЕС) за солидарность", - сказал Ж. Вайчюнас.

По словам министра, договор финансирования должен быть подписан в следующем году.

В мае энергопередающие компании Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подали совместную заявку на сумму 1,22 млрд евро в ЕК.