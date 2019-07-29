"Наша цель – создать возможности для того, чтобы в новой финансовой перспективе было возможно финансировать реализацию проекта, поскольку мы неизбежно вынуждены будем залезть в следующую финансовую перспективу. Я крайне позитивно оцениваю то, что бюджет механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS) на 2021-2027 годы увеличивается с 5 млрд до 7,8 млрд евро – есть такое предложение сейчас. Но в любом случае это хорошее начало, это достаточно солидные суммы. Во-вторых, нам удалось включить синхронизацию в приоритетные проекты в следующей финансовой перспективе, и это объект потенциального финансирования", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.
Так министр энергетики комментировал информацию источников BNS о том, что в бюджете CEF на 2020 год осталось лишь около 500-600 млн евро, между тем, только для синхронизации ЛЭП стран Балтии потребуется около 1 млрд евро.
По словам министра, важным не только конкретные суммы – важнее всего будет качественная подготовка заявки на финансирование Harmony Link. Он также отметил, что заявка будет подана осенью следующего года.
К этому сроку операторы и регуляторы четырех стран должны договориться о затратах и распределении выгодны проекта. Если они договорятся, то решения будут принят в Европейском агентстве регулирования сотрудничества ведомств (ACER), однако, есть предположения, что этого не потребуется.
"В данный момент идет согласование финансирования проекта между операторами, и мы надеемся на позитивные решения в сентябре", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.
По данным источников BNS, предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что Литва не должна будет компенсировать затраты партнеров.
Находившийся недавно в Вильнюсе Марош Шефчович, ответственный за энергетический союз член Еврокомиссии (ЕК), отметил важность качественной и своевременной подготовки всех проектов. Он также выразил убеждение в том, что Европа сможет должным образом финансировать второй этап проекта. Одновременно замглавы ЕК заверил, что проект синхронизации является приоритетным для всех, кто "работает с энергетикой в Брюсселе".
В декабре прошлого года литовская компания Litgrid и польская PSE подписали соглашение о прокладке морского кабеля постоянного напряжения Harmony Link. Перемычка и связанная с ней инфраструктура обойдутся приблизительно в 850 млн евро. Это будет второй этап проекта синхронизации.
В марте ЕК утвердило финансирование первого этапа: Балтийским странам было выделено 323 млн евро, из них 125 млн евро – Литве.
Ожидается, что в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS) будет профинансирована максимальная сумма – 75% или 637 млн евро. В таком же объеме ЕС профинансировал и первый этап..
В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями материковой Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве предстоит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро (с учетом финансирования из ЕС).
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.
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